Глава Туркменистана провел встречи с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с прибывшими в Ашхабад для участия в 6-м Каспийском саммите Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В тот же день высоких гостей принял Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который в этот день отмечал 65-летие.

Проведенные переговоры были посвящены актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"