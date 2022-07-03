Парламентская делегация Туркменистана отправилась в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня делегация Милли Генгеша Туркменистана отправилась с визитом в Азербайджанскую Республику.

Целью поездки является участие в предстоящей в Баку встрече Парламентской сети Движения неприсоединения – конференции «Повышение роли национальных парламентов в способствовании миру и устойчивому развитию в мире», которая организована с целью обсуждения вопросов совершенствования межпарламентского взаимодействия для развития международного сотрудничества в сферах внутренней и внешней политики, обеспечения регио­нального и глобального мира и безопасности, экономики, торговли, транспорта и коммуникаций, энергетики, экологии, культуры, науки, образования и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"