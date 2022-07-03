Делегация МИД Туркменистана вернулась из Вьетнама

АШХАБАД, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июля делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым завершила визит в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках пребывания в Ханое делегация провела встречи с первым заместителем министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Минь Ву и другими официальными лицами, посетила министерства строительства, промышленности и торговли, а также приняла участие в туркмено-вьетнамском бизнес-форуме.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, строительства и архитектуры, инвестиций, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"