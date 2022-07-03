Ашхабад посетила делегация Турции

Ашхабад посетила делегация Турции02.07.2022 11:40
АШХАБАД, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.
Целью визита делегации Турции явилось участие в прошедшем в тот же день в Ашхабаде очередном заседании Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству.
В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития взаимодействия Туркменистана и Турции в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, строительства и промышленности стройматериалов, энергетики, транспорта и связи, пищевой индустрии, сельского хозяйства и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"