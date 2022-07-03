Избран новый руководитель Федерации тенниса Туркменистана

АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На днях в Ашхабаде была проведена отчетно-выборная конференция Федерации тенниса Туркменистана, в которой приняли участие представители всех велаятов и столицы.

На конференции было проведено голосование по выбору нового руководителя организации, по итогам которого новым председателем ФТТ был избран мастер спорта Эзиз Довлетов, который с 2018 года являлся генеральным секретарем организации.

До этого, будучи спортсменом, в 2013 году в составе сборной Туркменистана стал победителем зонального турнира на Кубок Дэвиса (IV группа зоны Азии и Океании). С 2020 года Довлетов – член международной рабочей группы при президенте ITF по проведению Кубка Дэвиса (Davis Cup) и Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup) в мире.

ИП "ТУРКМЕНинформ"