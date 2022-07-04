В Лебапском велаяте открыто месторождение питьевой воды

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На территории города Туркменабат и Чарджевского этрапа Лебапского велаята Туркменистана, на левобережье Амударьи, на площадке Туркменабат, расположенной на берегах водоотводов Бойрабап и Берзен, открыто месторождение питьевой воды.

Работы проводились специалистами Госкорпорации гидрогеологических разведывательных работ Государственной корпорации «Türkmengeologiýa».

Общая площадь залежей подземного месторождения, получившего название «Türkmenabat», составляет 130,8 квадратных километра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"