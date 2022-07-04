Продвигается работа по созданию торговой зоны на границе Туркменистана и Узбекистана

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заслушал отчеты ответственных руководителей о ходе создания торговой зоны – торгового центра в приграничной зоне между Туркменистаном и Узбекистаном.

Соответствующее соглашение было подписано представителями обеих стран 5 октября минувшего года. В настоящее время ведется подготовка проектов местоположения приграничной торговой зоны, а также чертежей расположения магазинов, складов, пунктов контроля и регистрации. С целью согласования работ с узбекской стороной в этом направлении министерствами и ведомствами двух стран разработан проект Плана мероприятий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"