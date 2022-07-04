В Балканском велаяте появится новый аэровокзальный комплекс

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося 1 июля заседания правительства Туркменистана глава государства Сердар Бердымухамедов подписал Постановление «О строительстве Международного аэровокзального комплекса в поселке Джебел Балканского велаята».

В соответствии с документом, в поселке Джебел, который расположен на железнодорожной линии между Туркменбаши и Ашхабадом, а также в июле минувшего года Президентоми Гурбангулы Бердымухамедовым был дан старт строительству нового международного аэропорта, будет возведен Международный аэровокзальный комплекс пропускной способностью 100 пассажиров в час, которому отводится роль нового важного звена региональных и межрегиональных транспортно-транзитных сообщений для дальнейшего экономического развития страны.

Площадь нового аэропорта, где будут работать около 200 сотрудников, составит 275 гектаров. Согласно проекту, комплекс включает ряд объектов, в том числе пассажирский и грузовой терминалы, диспетчерский пункт, здание спасательной и противопожарной службы. Здесь также будут построены современная искусственная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 тысячи 200 метров, 2 рулежные дорожки и стоянка, предназначенная для 6 воздушных судов и 4 вертолетов. В структуру комплекса войдут специализированный аэродром и объекты наземного обслуживания воздушных лайнеров, всего будет возведено 15 основных сооружений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"