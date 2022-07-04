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Территория мира и сотрудничества
04.07.2022 13:59

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Пожалуй, одним из наиболее важных событий минувшей недели для руководства и общественности стран-участниц ОДКБ стала встреча в Ашхабаде глав прикаспийских государств. Кому-то покажется странным такое мнение, но давайте вспомним, что в, так называемую, «каспийскую пятерку» входят Россия, Казахстан, Иран, Туркменистан и Азербайджан. То есть, две страны из пяти – участницы Организации Договора о коллективной безопасности. Это важно. Остальные государства, собственно говоря, так или иначе, но влияют на ситуацию в Средней Азии и Закавказье – а эти регионы, как мы знаем, входят в зону ответственности ОДКБ. Как же нам, в таком случае, не интересоваться ходом переговоров участников ашхабадского диалога - лидеров прикаспийских государств?

Что здесь видится главным? Сегодня, когда прежняя архитектура международного сотрудничества дала трещину, когда коллективный Запад упорно реализует убийственную конфронтационную политику – оказывается, вполне возможно противопоставить этой разрушительной политике по-настоящему мудрые подходы к организации уважительного, мирного и действительно взаимовыгодного сотрудничества. Что, собственно, и показала встреча лидеров прикаспийских государств. Иными словами, когда кто-то в  мире "работает" на разрушение - мы показываем, что наша цель - созидание. Таким образом, прошедший в Ашхабаде диалог ознаменовал собой старт качественно нового этапа регионального взаимодействия.

На что, по мнению «Союзников.ОДКБ» следует обратить внимание в первую очередь? Наверное, на деловой настрой, активность, реальную заинтересованность переговорщиков в укреплении в прикаспийском регионе безопасности и прочных хозяйственных межгосударственных связей. А самое главное – в способности эти заинтересованности претворить в жизнь.

Нет, в самом деле! Диалог здесь действительно получился откровенным, заинтересованным. Если декларативно, то главы прикаспийских государств ясно и чётко подтвердили, что Каспийское море используется исключительно в мирных целях. Не случайно и в итоговом коммюнике было зафиксировано, что Каспий усилиями прибрежных стран превращён «в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества», и что «решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, происходит исключительно мирными средствами».

А если конкретнее? Если мы говорим о вопросах безопасности, то сразу следует отметить, что нынешняя встреча руководителей прикаспийских государств получилась в этом отношении достаточно плодотворной. Прежде всего, была достигнута договорённость относительно того, что, во-первых, территории стран, имеющих выход к Каспийскому морю, ни при каких условиях не будут предоставляться третьим странам для ведения каких-либо военных действий, а во-вторых, военно-морские формирования любых неприбрежных государств не могут находиться в акватории Каспия.

Как оценивали риски и вопросы безопасности участники встречи? Например, туркменский руководитель Сердар Бердымухамедов, в частности, заявил о необходимости «нейтрализации потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперед». О чём речь? По словам Президента Туркмении, наибольшую опасность сегодня для региональной стабильности представляют «терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и любая другая противоправная деятельность».

Несколько шире видит проблему Президент России Владимир Путин. Выступая на форуме, он призвал своих коллег «ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью», а также не затягивать с согласованием проектов «новых пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности мореплавания, поиска и спасения на море, научных исследований, о борьбе с браконьерством и наркотрафиком».

Весьма важным видится тот факт, что участники диалога единодушно согласились, если и развивать военное строительство на прибрежных территориях, то исключительно «в пределах разумной достаточности». Здесь было специально оговорено, что «военная активность любого государства из членов пятерки должна учитывать интересы соседей и не угрожать их национальной безопасности». Не забудем и подтверждение участниками встречи «стремления к согласованию всех мер в сфере военной деятельности для сохранения духа предсказуемости и доверия между прикаспийскими страна».

Но не только вопросам военного сотрудничества и обеспечения безопасности уделили должное внимание участники ашхабадского диалога. Например, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершенно справедливо заметил, что «Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и «море неограниченных возможностей». В своем выступлении он достаточно чётко обозначил перспективные подходы к дальнейшему сотрудничеству с целью полноценного использования потенциала прикаспийских стран. В частности, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание своих коллег на тот очевидный факт, что «в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей государств». В этой связи нельзя не признать значительно возросшую роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

- По итогам пяти месяцев нынешнего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – более чем на 9 %, - в частности, заявил Токаев, - С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения «узких» мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива, – отметил глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отдельно остановился на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе. Он сообщил, что в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,5 миллиарда долларов, из них около 70 % – с Россией по сухопутному маршруту.

– Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном – в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном – в 2 раза, - сказал казахстанский лидер, - Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн тонн). При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.

Разве это не дельное предложение? Весьма важно и то, что у нашего союзника по ОДКБ слово не расходится с делом – как выяснилось в ходе диалога, «в Казахстане уже началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров».

- Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции, – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Для Президента России Владимира Путина вопросы экономики также были приоритетными. Но что ставит во главу угла российский лидер?

- В числе ключевых задач…, безусловно, рассматриваем дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации, - заявил Владимир Путин.

Имеется подтверждение этих слов? Безусловно! Как заметил Владимир Путин, «объём российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растёт. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть, на 35 процентов, и составил 34 миллиарда долларов. В январе–апреле нынешнего года он прибавил ещё 12,5 процента».

При этом важно отметить, что у прикаспийских стран диапазон возможностей нисколько не уменьшается, а, напротив, расширяется. Так, Президент России отметил в своём выступлении, что у прикаспийских государств, наряду с прочим, «имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики».

- Уже реализуются договорённости о совместной эксплуатации в акваториях Каспия месторождений нефти и газа, - в частности, сказал глава российского государства, - Это позволяет разумно и эффективно, соблюдая интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных, альтернативных секторах энергетики.

Здесь же Владимир Путин поддержал и своего казахстанского коллегу – он также верно и точно оценил потенциал транспортно-логистической структуры региона.

- В первую очередь речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора «Север – юг», - заявил Путин, - … Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7200 километров – от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.

Что ж, экспертное сообщество не может не признать – не так давно вступившее в силу соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта уже, по сути своей, формирует в регионе Каспийского моря крупный международный логистический узел.

- И я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане, - заметил Владимир Путин, - Здесь нам, с российской стороны, тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. Хочу вас проинформировать, что в России приняты и реализуются Стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Мы расширяем на Каспии соответствующую инфраструктуру. Особое внимание уделяем портам Астрахань, Оля и Махачкала.

Также на форуме в Ашхабаде шла речь о защите биоресурсов Каспия, укреплении культурных и образовательных связей, в частности, о спортивных, туристических и молодёжных обменах между прикаспийскими государствами.

Владимир Попов / «Союзники. ОДКБ»

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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