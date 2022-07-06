МИД Туркменистана посетил посол США

АШХАБАД, 6 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июля руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Мэттью Стивеном Климоу.

В ходе встречи глава МИД и посол рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, провели обмен мнениями по проблемам региональной и мировой политики, представляющим взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"