Ашхабад посетила делегация ВТО

АШХАБАД, 6 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с рабочим визитом делегация Всемирной торговой организации (ВТО) во главе с заместителем генерального директора ВТО Чжаном Сяньченем.

4 июля руководитель делегации был принят министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, а 5 июля в МИД был проведен "круглый стол" с участием членов правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением Туркменистана в ВТО.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены практические аспекты наращивания двустороннего сотрудничества, совершенствования национальной законодательной базы, внешнеторговых процедур и правил.

ИП "ТУРКМЕНинформ"