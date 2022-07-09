Глава МИД Туркменистана принял делегацию Азербайджана

АШХАБАД, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере энергетики и ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"