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Глава государства поздравил туркменистанцев со священным праздником
09.07.2022 12:40

АШХАБАД, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю священного для всех мусульман Курбан байрамы.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Курбан байрамы – праздником олицетворения чистоты души и принципов гуманизма! Уверен, торжества в независимой нейтральной Отчизне по случаю Курбан байрамы, истоки которого уходят в глубь тысячелетий, преисполнят наши сердца неисчерпаемой радостью и любовью, вдохновят на новые высокие дос­тижения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Особое место в жизни нашего общества занимает этот прекрасный праздник, который, совершенствуясь в течение многих веков, стал воплощением нашего духовно-культурного наследия, передаваемых от поколения к поколению нравственных принципов, традиций и обычаев, и обогатился новым содержанием благодаря великим инициативам Героя-Аркадага. Это торжество, ставшее в новую историческую эпоху олицетворением духовной чистоты человека, вдохновляет наше общество на созидательный великий труд, еще более укрепляя наше единство и сплоченность.

Поэтому и в году «Эпоха народа с Аркадагом», приумножающим мировой авторитет и славу нашего государства, мы, следуя многовековым традициям, организуем во всех городах и селах страны яркие музыкально-песенные торжества.

В эти дни в каждой семье будут широко накрыты изобильные сачаки с праздничными блюдами, даны курбанлыки-садака, вознесены молитвы во славу нашей процветающей суверенной Отчизны. Люди будут адресовать друг другу наилучшие пожелания.

Опираясь на национальную государственность, мы вершим великие дела, обеспечивая гармоничное развитие нашего общества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства во имя светлого будущего. Являясь достойными продолжателями многовековых традиций народа, патриотами и гуманистами, мы создаем все условия для тех наших граждан, кто желает читать намаз, совершать паломничество к святыням, держать пост Ораза, совершать благодеяния и благотворительность во имя Аллаха. Вот и в этом году группа туркменистанцев отправилась в хадж к двум святыням исламского мира – в священную Каабу в Мекке и к Мечети Пророка Мухаммеда в Медине – городах Королевства Саудовская Аравия, что свидетельствует о гармоничном развитии нашего государства и общества.

Дорогие соотечественники!

Материальные и духовные ценности нашего народа, внесшего огромный вклад в формирование культур народов Востока и Запада, возникновение философских школ, оказавших влияние на развитие человечества, совершенствование религиозных канонов, принципов чести, благородства, добросовестнос­ти и гуманизма, являются нашим неиссякаемым богатством. Это наследие, пронесенное сквозь века, от поколения к поколению до наших дней, делает людей братьями, проповедуя миролюбие и гуманизм. И мы, следуя примеру предков, опираясь на созидательный и активный труд наших целеустремленных граждан, мощный потенциал нашей экономики, ведем страну вперед – к новым вершинам прогресса.

Успешно реализуя масштабные программы, социально-экономические и общественно-политические реформы, мы обеспечиваем всестороннее гармоничное развитие суверенной Отчизны, а самое главное – мирную, счастливую и благополучную жизнь нашего народа. Продолжая строительство новых промышленных предприятий, объектов социального назначения, современных жилых домов в Ашхабаде и регионах, мы придаем импульс для новых свершений во имя великого будущего родного Отечества.

Воодушевленные достигнутыми успехами и нынешней счастливой эпохой, мы создаем максимально благоприятные условия для наполнения новым содержанием отношений между странами в интересах нашего и других народов. Ведь каждый из нас почитает за честь вносить вклад в укрепление мира и дружбы на планете, сближение культур и народов, приумножение могущества
Отчизны.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас со священным праздником Курбан байрамы!

Да примет Всевышний ваши молитвы и праздничные садака во славу и процветание Родины, Кабул болсун!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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