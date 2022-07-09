Соболезнования народу Японии

АШХАБАД, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направили послания Императору Японии Нарухито, премьер-министру Японии Фумио Кисида и председателю палаты представителей Парламента Японии Хироюки Хосода.

В посланиях выражались соболезнования народу Японии по случаю кончины прежнего главы правительства страны Синдзо Абэ, который ушел из жизни в результате совершенного на него покушения в возрасте 67 лет. Также были переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким покойного.

ИП "ТУРКМЕНинформ"