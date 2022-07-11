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Глава Туркменистана произвел ряд новых назначений
10.07.2022 11:23

АШХАБАД, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На текущей неделе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о кадровых перестановках в составе руководящего аппарата страны.

В частности, прежний ректор Туркменского государственного института экономики и управления Ходжамырат Гелдимырадов был переведен на должность вице-премьера по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций вместо перешедшего на другую работу Мухамметгулы Мухаммедова (М.Мухаммедов также был осовбожден от обязанностей представителя от Туркменистана в Экономическом совете стран-членов Содружества Независимых Государств, теперь этот пост займет Х.Гелдимырадов). Новым ректором вуза стала заместитель хякима Марыйского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Акнабат Атабаева, а на ее предыдущую должность назначена Арзыгуль Оразова, прежний заместитель хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Прежний министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Амманепесов стал вице-премьером по вопросам по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежи и общественным делам (ведомство здравоохранения теперь возглавит его заместитель по организации лечебно-профилактической помощи Атагелди Германов). Н.Амманепесов также стал ответственным за Марыйский велаят.

От должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, президента Академии наук Туркменистана был освобожден Сапардурды Тойлыев.

Также были назначены ответственные кураторы регионов:

  • вице-премьер по транспортным вопросам Мамметхан Чакыев был назначен ответственным по Балканскому велаяту,
  • вице-премьер по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежи и общественным делам Нурмухаммет Амманепесов стал ответственным за Марыйский велаят,
  • вице-премьер по вопросам торговли и экономики Батыр Атдаев - за Ахалский велаят,
  • вице-премьер по вопросам АПК Аннагелди Язмырадов - за Дашогузский велаят,
  • вице-премьер по вопросам ТЭК Шахым Абдрахманов - за Лебапский велаят,
  • вице-премьер Чарымырат Пурчеков продолжит курировать Ашхабад.

Новым хякимом Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята был назначен Довлетгелди Аннамурадов.

Новым ректором Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова вместо перешедшего на другую работу Довлетгелди Мырадова стал прежний ректор Туркменского сельскохозяйственного института Аллаберди Гапуров (его должность теперь займет прежний проректор Туркменского государственного архитектурно-строительного института по научной работе Довлет Ёлов).

Также были проведены перестановки в дипломатическом корпусе страны.

Прежний Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена), Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Венгрии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Чешской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Словацкой Республике, Постоянный представитель Туркменистана в штаб-квартире Организации Объе­диненных Наций в Вене, а также представитель при Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (город Вена, Австрийская Республика) Силапберди Нурбердиев был переведен на другую работу.

Новым Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Австрийской Республике (город Вена) стал Хемра Амманазаров, которому был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Чары Атаев также был освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Нидерланды, Постоянного представителя Туркменистана при Организации о запрещении химического оружия, а также главы представительства Туркменистана при Европейском Союзе.

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) стал Сапар Пальванов, которому также был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла был присовен и Максату Чарыеву, который теперь станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана во Французской Республике (город Париж).

От занимаемых должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турецкой Респуб­лике (город Анкара), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Алжирской Народной Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Тунисской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Марокко был освобожден и Ишангулы Аманлыев.

На другую работу был переведен Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку) Мекан Ишангулыев, который теперь стал главой туркменской дипмиссии в Турецкой Республике (город Анкара). Новым послом в Азербайджане стал Гурбанмамет Эльясов, который ранее был руководителем дипмиссий Туркменистана в Японии (город Токио) и в Республике Филиппины.

Чрезвычайный и Полномочный ­Посол Туркменистана в Украине (город Киев) Тойлы Атаев теперь одновременно будет являться Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Молдова.

Мырат Мамметалыев был переведен на другую работу с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Корея (город Сеул) и Чрезвычайного и Полномочного ­Посла Туркменистана в Республике Сингапур.

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Японии (город Токио) стал Атадурды Байрамов, которому был присвоен посольский ранг.

От должностей главы Представительства Туркменистана при Организации по безопасности и сот­рудничеству в Европе, Постоянного представителя Туркменистана при Организации Объединённых Наций по промышленному развитию и Постоянного представителя Туркменистана при Международном агентстве по атомной энергии в связи с переходом на другую работу был освобожден Силапберди Нурбердиев.

От должности Генерального консула Туркменистана в Российской Федерации (город Казань) в связи с переходом на другую работу был освобожден Атадурды Байрамов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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