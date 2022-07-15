Туркменистан и турция углубляют сотрудничество по линии парламента

АШХАБАД, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону со спикером Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента, активизации взаимодействия между законодательными органами обеих стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"