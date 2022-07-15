Делегация Туркменистана отправилась в Узбекистан

Делегация Туркменистана отправилась в Узбекистан12.07.2022 12:27
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана отправилась с трехдневным визитом в Узбекистан.
Поездка организована в рамках предстоящего визита в Узбекистан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и будет включать участие в Туркмено-узбекском межрегиональном форуме, заседании Делового совета Торгово-промышленных палат и выставке производственных возможностей двух стран, которые пройдут в Бухаре. Программа визита также включает туркмено-узбекский совместный концерт дружбы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"