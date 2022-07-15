Делегация Туркменистана отправилась в Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана отправилась с трехдневным визитом в Узбекистан.

Поездка организована в рамках предстоящего визита в Узбекистан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и будет включать участие в Туркмено-узбекском межрегиональном форуме, заседании Делового совета Торгово-промышленных палат и выставке производственных возможностей двух стран, которые пройдут в Бухаре. Программа визита также включает турк­мено-узбекский совместный концерт дружбы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"