Туркменистан и Китай обсудили вопросы обеспечения безопасности

АШХАБАД, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июля в МИД Туркменистана в режиме онлайн было проведено 8-е заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности туркмено-китайского Комитета по сотрудничеству на уровне заместителей глав ведомств иностранных дел обеих стран.

В рамках переговоров были заслушаны отчеты руководителей силовых ведомств Туркменистана и КНР о ходе проводимой работы по борьеб с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в качестве общего вклада в реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН, доклады о текущей ситуации в Афганистане, а также рассмотрен ход реализации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, подписанного 22 ноября минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"