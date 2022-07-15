Глава Туркменистана отправился в Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с двухдневным государственным визитом в Узбекистан.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящих в Ташкенте переговорах на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и другими официальными лицами для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"