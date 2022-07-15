Ашхабад посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан посетал с визитом делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухайлом Аль Мазруи.

13 июля делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведнных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах бизнеса, энергетики, промышленности, высоких технологий, рационального использования возобновляемых источников энергии, обеспечения энергетической безопасности и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"