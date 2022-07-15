В Ташкенте прошла встреча глав Туркменистана и Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился во главе представительной делегации с двухдневным государственным визитом в Республику Узбекистан.

По прибытии в Ташкент глава Туркменистана посетил парк "Янги Узбекистон" и возложил цветы к монументу Независимости, после чего отбыл в резиденцию главы Узбекистана "Куксарой", где прошла торжественная протокольная церемония встречи Президента Туркменистана.

Далее главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи и других.

По окончании переговоров было проведено подписание двусторонних документов. В их числе:

Совместное заявление глав двух государств;

Рамочное соглашение между Государственным концерном "Türkmenhimiýa" и Акционерным обществом "Узкимёсаноат" (Рес­публика Узбекистан) по проекту проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации по "Maryazot" (Туркменистан);

Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном "Türkmenhimiýa" и Акционерным обществом "Узкимёсаноат" (Республика Узбекистан) по стратегическому партнёрству и развитию торгово-экономического сотрудничества;

Протокол между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Республикой Узбекистан;

Технические условия информационного обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Государственным музеем истории Темуридов Академии наук Республики Узбекистан;

Соглашение между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;

Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Агентством "Тürkmendemirýollary" и Акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари";

Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2022–2023 годы;

Программа между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве на 2022–2024 годы;

Соглашение между академией наук Туркменистана и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан о проведении сов­местного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Минис­терством иностранных дел Республики Узбекистан на 2023–2024 годы;

Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Международным институтом Центральной Азии;

­Сог­ла­шение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области туризма;

­Сог­лашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;

План мероприятий (Дорожная карта) по практическому исполнению положений ­Сог­лашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торговый центр;

Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан на 2022–2025 годы.

В тот же день Сердар Бердымухамедов посадил дерево на Аллее почетных гостей, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

Мероприятия второго дня визита пройдут в Самарканде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"