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В Ташкенте прошла встреча глав Туркменистана и Узбекистана
15.07.2022 11:51

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился во главе представительной делегации с двухдневным государственным визитом в Республику Узбекистан.

По прибытии в Ташкент глава Туркменистана посетил парк "Янги Узбекистон" и возложил цветы к монументу Независимости, после чего отбыл в резиденцию главы Узбекистана "Куксарой", где прошла торжественная протокольная церемония встречи Президента Туркменистана.

Далее главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи и других.

По окончании переговоров было проведено подписание двусторонних документов. В их числе:

  • Совместное заявление глав двух государств;
  • Рамочное соглашение между Государственным концерном "Türkmenhimiýa" и Акционерным обществом "Узкимёсаноат" (Рес­публика Узбекистан) по проекту проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации по "Maryazot" (Туркменистан);
  • Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном "Türkmenhimiýa" и Акционерным обществом "Узкимёсаноат" (Республика Узбекистан) по стратегическому партнёрству и развитию торгово-экономического сотрудничества;
  • Протокол между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Республикой Узбекистан;
  • Технические условия информационного обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;
  • Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Государственным музеем истории Темуридов Академии наук Республики Узбекистан;
  • Соглашение между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
  • Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Агентством "Тürkmendemirýollary" и Акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари";
  • Программа сотрудничества между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2022–2023 годы;
  • Программа между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве на 2022–2024 годы;
  • Соглашение между академией наук Туркменистана и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан о проведении сов­местного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;
  • Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Минис­терством иностранных дел Республики Узбекистан на 2023–2024 годы;
  • Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Международным институтом Центральной Азии;
  • ­Сог­ла­шение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области туризма;
  • ­Сог­лашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;
  • План мероприятий (Дорожная карта) по практическому исполнению положений ­Сог­лашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли – Торговый центр;
  • Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан на 2022–2025 годы.

В тот же день Сердар Бердымухамедов посадил дерево на Аллее почетных гостей, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

Мероприятия второго дня визита пройдут в Самарканде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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