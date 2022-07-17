МИД Туркменистана посетила представитель ООН

АШХАБАД, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетила представитель Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ) Секретариата ООН Светлана Галкина.

В ходе переговоров с заместителем главы ведомства Вепой Хаджиевым стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ООН в области укрепления национальных избирательных институтов в соответствии с международными нормами, методами и стандартами, а также обеспечения полного доступа к средствам голосования для людей с ограниченными возможностями, посредством внедрения адекватных, устойчивых, доступных и эффективных выборных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"