Делегация Туркменистана вернулась из Ташкента

АШХАБАД, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана приняла участие в прошедшем в минувшую пятницу в Ташкенте 8-м заседании заседании Совета по промышленной политике государств – участников Содружества Независимых Государств.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества стран СНГ в сферах экономики и торговли, ТЭК и энергетики, промышленности, машиностроения, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования и других.

По итогам встречи были рассмотрены стратегические важные документы, такие, как проекты Концепции развития промышленной кооперации государств – участников СНГ и Комплекса мер по развитию промышленной кооперации государств – участников СНГ на период до 2030 года и другие.

В завершение заседания совета стороны договорились провести очередное заседание во втором полугодии следующего года в Бишкеке (Кыргызстан).

ИП "ТУРКМЕНинформ"