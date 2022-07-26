Глава государства заслушал отчеты хякимов

АШХАБАД, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций велаятов.

В ходе мероприятия хякимы отчитались перед главой государства о ходе текущих сельскохозяйственных работ по сбору зерновых, плодовых и овощных культур, а также уходу за хлопчатником.

Также в ходе совещания Президент подписал постановление, касающееся внесения изменений и дополнения в объемы ­нефтепродуктов на 2022 год для внутренних потребителей Туркменистана, и постановление об утверждении состава с туркменской стороны совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, заседание которой будет проведено в ближайшее время.

ИП "ТУРКМЕНинформ"