В Ашхабаде обсудили вопросы развития транспортно-транзитного сотрудничества

АШХАБАД, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля в Ашхабаде завершила двухдневную работу международная конференция "Международные транспорт­но-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие", которая была организована Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана с целью обсуждения вопросов диверсификации транспортно-транзитного сот­рудничества на Евразийском пространстве.

В форуме приняли участие представители отечественных и зарубежных профильных ведомств и компаний, а также международных организаций и структур, таких как Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международная палата судоходства (ICS), Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Программа USAID в Центральной Азии и другие.

Работа конференции была организована в рамках пленарной сессии "Постпандемийное восстановление транспортно-логистического сектора: новые вызовы и возможности" и трех рабочих сессий – "Цифровизация транспортно-коммуникационного комплекса. Взгляд в будущее", "Экологические аспекты устойчивого транспорта. Роль государственно-частного парт­нёрства в развитии зеленой инфраструктуры", "Роль нау­ки и образования в развитии транспортно-коммуникационного комплекса", на повестку дня которых было вынесено обсуждение состояния мирового рынка транспортных услуг, географии и динамики грузопотоков, возможности повышения эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, роли авто- и воздушного транспорта в повышении эффективности транспортно-транзитного потенциала Туркменистана в условиях Евразийской интеграции, роли науки и образования в развитии транспортно-коммуникационного комплекса, наращивание международного взаимодействия в этих сферах.

В рамках форума также состоялось третье заседание Рабочего комитета «Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Исламской Республики Иран, Государства Катар, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан» (Ашхабадское Соглашение) и первая рабочая встреча Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) по транспортным коридорам Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция.

ИП "ТУРКМЕНинформ"