Президент Туркменистана провел встречу с главой правительства Грузии

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну премьер-­министром Грузии ­Ираклием Гарибашвили.

В ходе состоявшихся переговоров глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, здравоохранения, спорта и туризма.

По итогам переговоров на уровне правительственных делегаций был подписан ряд двусторонних документов

ИП "ТУРКМЕНинформ"