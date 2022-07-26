Президент Туркменистана провел встречу с главой правительства Грузии

Президент Туркменистана провел встречу с главой правительства Грузии21.07.2022 11:00
АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В ходе состоявшихся переговоров глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, здравоохранения, спорта и туризма.
По итогам переговоров на уровне правительственных делегаций был подписан ряд двусторонних документов
ИП "ТУРКМЕНинформ"