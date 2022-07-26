В Ашхабаде введен в строй новый объект

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию открытия Центра ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования, построенного в Бюзмейинском этрапе Ашхабада.

Объект был возведен группой компаний «Çalik Holding» (Турция). Он станет первым в Центральной Азии предприятием, которое призвано обеспечить высококачественный ремонт и долгосрочную эксплуа­тацию на основе высоких технологий компании «General Electric» (США) основного оборудования мощных энергетических объектов, построенных во всех регионах страны, что позволит сократить время и расходы на данные услуги.

Здесь создано более 120 рабочих мест, установлено 55 единиц специализированного оборудования. Инфраструктура комплекса включает профильные цеха, лабораторию, административный корпус, конференц-зал, архив, склад, технические, подсобные и другие необходимые помещения. Имеются также медпункт, кухня и столовая для сотрудников.

В завершение церемонии Президент вручил министру энергетики Туркменистана ключи от новых служебных автомобилей, предназначенных для нового производственного объекта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"