Глава Туркменистана посетил Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предпринял рабочую поездку в Кыргызскую Республику с целью участия в прошедшей в этот день в Чолпон-Ате 4-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В ходе саммита главы Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана рассмотрели вопросы дальнейшего развития регионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, водной энергетики, экологии и охраны окружающей среды, инвестиций, цифровизации, туризма, молодежной политики и других.

По итогам Консультативной встречи глав государств Цент­ральной Азии были подписаны Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, совместное заявление Чолпон-Атинской Консультативной встречи, Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии, а также Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.

Кроме того, на полях саммита глава Туркменистана провел встречу с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, с которым обсудил ключевые аспекты туркмено-кыргызской повестки дня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"