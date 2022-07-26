МИД Туркменистана посетил представитель УВКПЧ ООН

АШХАБАД, 23 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июля заместитель главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришардом Коменда.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав человека, совершенствования потенциала института Омбудсмена, внедрения образовательных программ и проведения региональных мероприятий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"