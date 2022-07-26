Гурбангулы Бердымухаммедов сердечно поздравил Президента Узбекистана с днём рождения

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля, состоялся телефонный разговор Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.



Тепло поприветствовав главу дружественного государства, Президент сердечно поздравил узбекского лидера с 65-летием, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия, а также больших успехов в масштабной деятельности на благо братского народа.



Как подчёркивалось, под мудрым руководством Президента Шавката Мирзиёева сегодня Республика Узбекистан осуществляет грандиозные преобразования и реформы, добиваясь выдающихся успехов и достижений на новой ступени развития.



Дав высокую оценку достигнутому уровню межгосударственных отношений, которые обрели за последние годы новое качественное наполнение, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана отметил особое внимание и личный вклад главы Узбекистана в их укрепление.



Подчеркнув, что для развития туркмено-узбекского сотрудничества было приложено немало совместных усилий, Бердымухаммедов упомянул о недавно состоявшемся государственном визите Президента Туркменистана в Узбекистан, который продемонстрировал, что достигнутые успехи сегодня находят своё достойное продолжение.



В настоящее время между министерствами и ведомствами двух стран налажен регулярный и конструктивный диалог, активизируется добрососедское партнёрство между приграничными регионами.



Динамично развиваются туркмено-узбекские торгово-экономические связи, успешно расширяется и укрепляется сотрудничество в культурно-гуманитарной и научной областях, а также активизируются межпарламентские контакты.



В данной связи Президент Туркменистана отметил, что и в дальнейшем будут приложены все усилия для расширения взаи­мосвязей законодательных органов наших стран, всемерно содействуя дальнейшему сближению двусторонних подходов к решению актуальных задач современности.



В завершение телефонного разговора Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз искренне поздравил Президента Шавката Мирзиёева с юбилеем и от всей души пожелал ему крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности во имя прогресса и процветания братского народа Узбекистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"