Президент Туркменистана поздравил Президента Узбекистана с днём рождения

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля, Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю его 65-летнего юбилея с самыми добрыми пожеланиями крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших успехов во всех начинаниях на благо братского народа Узбекистана.



Как отметил глава государства, сегодня Узбекистан, стремительно продвигающийся вперёд, играет важную роль в решении важных задач современности и поддерживает со многими странами открытые и конструктивные отношения. Президент Сердар Бердымухамедов также подчеркнул, что с Республикой Узбекистан, который является близким и надёжным нашим соседом, у Туркменистана установились динамичные и эффективные связи, основывающиеся на принципах добрососедства, уважения и взаимной поддержки.



«Ярким подтверждением тому – наши с Вами недавние встречи и переговоры, а также большой пакет подписанных документов в ходе моего первого государственного визита в Вашу замечательную страну», – говорится в послании главы Туркменского государства.



Подчеркнув твёрдую убеждённость в том, что традиционно братские отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан будут и впредь развиваться и крепнуть на благо двух стран и народов, Президент Туркменистана выразил Президенту Шавкату Мирзиёеву пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"