Глава Туркменистана назначил нового посла в Южной Корее

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, в соответствии с которым новым руководителем дипломатической миссии Туркменистана в Республике Корея был назначен Бегенч Дурдыев.

В данной связи другим указом Б.Дурдыеву был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

До него послом Туркменистана в Южной Корее с марта 2014 года являлся Мырат Мамметалыев, который также работал главой посольства в Сингапуре.

ИП "ТУРКМЕНинформ"