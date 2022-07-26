Глава Туркменистана назначил нового посла в Южной Корее

Глава Туркменистана назначил нового посла в Южной Корее26.07.2022 11:50
АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, в соответствии с которым новым руководителем дипломатической миссии Туркменистана в Республике Корея был назначен Бегенч Дурдыев.
В данной связи другим указом Б.Дурдыеву был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
До него послом Туркменистана в Южной Корее с марта 2014 года являлся Мырат Мамметалыев, который также работал главой посольства в Сингапуре.
ИП "ТУРКМЕНинформ"