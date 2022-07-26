Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО провела очередное заседание

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июля в МИД Туркменистана было проведено очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано с целью подведения итогов работы комиссии за истекший период текущего года и определения задач по дальнейшей деятельности в соответствии с Планом комиссии на 2022 год и Планом совместных мероприятий с ЮНЕСКО на 2021–2023 годы.

Также был рассмотрен ход работы по включению ахалтекинского коневодческого искусства, традиций украшения коней, производства шелка в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

ИП "ТУРКМЕНинформ"