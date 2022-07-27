Замглавы МИД Туркменистана посетил Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым посетила Узбекистан.

Визит был предпринят с целью участия в прошедшей в Ташкенте международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», в ходе которой представители из всех стран Центральной Азии, России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии, а также международных организаций, таких как ООН, ЕС, ОИС, ШОС, обсудили пути установления мира в Афганистане, содействия восстановлению экономики страны, его интеграции в мирохозяйственные связи, развитию инфраструктуры, а также предупреждения угрозы возникновения гуманитарного кризиса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"