В заливе Гарабогазгол построят новый мост

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Балканском велаяте Туркменистана начинается строительство нового автомобильного моста на трассе от Туркменбаши до границы с Казахстаном через пролив, который соединит залив Гарабогазгол с Каспийским морем.

Возведение сооружения начнется в июле 2022 года и будет полностью завершено в июне 2024 года. Строительство будет осуществляться украинской строительной компанией «Альтком».

Длина моста составит 354 метра, ширина - 17 метров и высота - 7 метров над поверхностью залива. Движение транспорта будет организовано по 2 полосы в обе стороны. Также будет обустроено 2 тысячи метров подъездных путей.

Пролеты нового моста будут выполнены из металлических конструкции длиной 110 и 64 метра, а также железобетонных балок, которые должны обеспечить его высокую грузоподъемность и устойчивость. Здесь будут обустроены пешеходные зоны шириной 2 метра с искусственным освещением и ограждением.

ИП "ТУРКМЕНинформ"