МИД Туркменистана посетил посол Китая

АШХАБАД, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цянь Найчэн. Его принял министр Рашид Мередов.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели ключевые аспекты туркмено-китайской повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, провели обмен мнениями по актуальной международной проблематике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"