Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом Узбекистана

АШХАБАД, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Акмалджон Кучкаров посетил ведомство иностранных дел Туркменистана, где его принял министр Рашид Мередов.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"