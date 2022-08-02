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Глава Туркменистана поздравил хлеборобов
30.07.2022 12:00

АШХАБАД, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к фермерам и работникам сельскохозяйственной отрасли страны, занятым на сборе урожая пшеницы.

В обращении говорится:

"Уважаемые мастера высоких урожаев!
Мужественные хлеборобы-дайхане!

Сердечно поздравляю вас с тем, что вы, вырастив богатый урожай зерна на благодатной туркменской земле, сдали на харман Родины около 1 миллиона 500 тысяч тонн пшеницы и успешно выполнили договорные обязательства!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства столь высокий рубеж достигнут благодаря арендаторам-мастерам, частным производителям продукций, механизаторам, ученым-аграриям, слаженному и вдохновенному труду каждого, кто был причастен к огромной работе по выращиванию и сбору без потерь урожая зерна.

В этой замечательной трудовой ­победе по производству богатого урожая пшеницы во имя дальнейшего укреп­ления продовольственного изобилия в стране есть достойный вклад этрапских зерноводческих хозяйств велаятов, частных производителей, передовиков-хлеборобов и всех тружеников сельского хозяйства.

Мы создаем все необходимые условия для производительного труда дайхан, выращивания ими щедрых урожаев и за счет добросовестной работы приумножения своего благосостояния.

Мужественные хлеборобы!

В году «Эпоха народа с Аркадагом» эры Возрождения новой эпохи могущественного государства в родной Отчизне, продвигающейся вперед со стремительностью скакуна, достигаются огромные успехи в экономической, политической и культурной сферах. В настоящее время, когда наша неза­висимая страна выходит на новые рубежи развития, мы претворяем в жизнь масштабные преобразования по динамичному развитию и реформированию сельского хозяйства, превращению его в одну из наиболее рентабельных отраслей. Государством создаются все возможности для производительного труда туркменских дайхан, выращивания богатых урожаев, достижения высоких трудовых результатов, их благополучной и счастливой жизни.

Осуществляется эффективная работа, направленная на коренную модернизацию и динамичное развитие сельского хозяйства страны, приумножение изобилия и повышение плодородия родной земли. Реализуемые в нашем суверенном государстве масштабные кардинальные преобразования, забота о созидательном труде и благополучной жизни родного народа – это яркие свидетельства успешного претворения в жизнь генеральной политики, основанной на принципе «Государство – для человека!».

Уважаемые труженики сельского хозяйства!

Вы самоотверженно и энергично трудитесь, выращивая на благодатной туркменской земле щедрые урожаи пшеницы, хлопка и других сельскохозяйственных культур. В результате вашего благородного труда обогащается передовыми методами богатый земледельческий опыт наших предков, наряду с другими направления­ми сельского хозяйства достигаются большие трудовые победы и в зерноводческой отрасли.

В настоящее время ведутся масштабные работы по выращиванию богатых урожаев за счет дальнейшего совершенствования сельского хозяйства родной Отчизны, уверенно следующей к новым высотам прогресса, систематических закупок высокопроизводительной сельхозтехники от ведущих мировых производителей, обес­печения повышающими плодородие земель минеральными удобрениями и широкого внед­рения в производство последних достижений науки. Мы гордимся высокими показателями в возделывании богатого урожая, достигнутыми дайханами. Проводимые в сельском хозяйстве коренные преобразования способствуют планомерному развитию сельхозпроизводства, в том числе зерноводческой отрасли, а также значительному повышению социально-бытового уровня жизни сельского населения.

Твердо убежден, что благодаря осуществляемым в сельскохозяйственной отрасли комплексным работам вы полностью, до последнего зернышка, соберете весь выращенный в нынешнем году вдохновенным трудом и усердием урожай зерна и в эти дни начнете закладку основ щедрого урожая будущего года.

Уважаемые мастера урожаев!
Мужественные хлеборобы-дайхане!

Еще раз сердечно поздравляю мастеров-хлеборобов и работников сельского хозяйства, эффективно трудившихся для получения богатого урожая зерна на благодатной земле и добившихся высоких результатов, а также комбайнеров, водителей, занятых в оперативном и без потерь сборе выращенной пшеницы и на ее транспортировке, и всех соотечественников с этой замечательной трудовой победой!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения больших успехов в вашей благородной деятельности во имя дальнейшего процветания родной Отчизны, продолжая славные земледельческие традиции предков!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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