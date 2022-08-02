Глава государства провел ряд кадровых перестановок

АШХАБАД, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание правительства страны с участием членов Государственного совета безопаснос­ти, хякимов велаятов и города Ашхабад.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили отчеты о текущем положении дел в различных отраслях народного хозяйства, проводимых работах по сбору урожая пшеницы и уходу за хлопчатником, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, а также глава государства провел ряд кадровых назначений в системе руководящего аппарата страны.

В частности, новым министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана стал Бегенч Гочмоллаев.

Агамурад Хайытмурадов был переведен на другую работу с должности председателя Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана. Новым руководителем агентства стал Аннадурды Косяев.

Дженнет Гелдымамедова была освобождена от должности заместителя хякима Лебапского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту в связи с переходом на другую работу. На ее место была назначена Огулдженнет Бердилиева.

За допущенные в работе серьёзные недостатки был уволен директор телеканала «Türkmenistan» Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Ширгелди Ишангулыев. Новым директором телеканала стал Ягмыр Нурыев, прежний главный редактор журнала «Diýar»

Были объявлены выговоры за допущенные в работе недостатки вице-премьерам Чарымырату Пурчекову и Мяхриджемал Маммедовой.

Далее было принято решение о создании координационной межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также утверждены состав выше­упомянутой комиссии и Положение о ней.

Кроме того, глава государства утвердил положение о создании и состав Организационного комитета по проведению на высоком уровне торжеств и мероприятий по случаю 31-й годовщины независимости Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"