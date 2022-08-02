Туркменистан и США обсудили вопросы обеспечения безопасности

АШХАБАД, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июля в МИД Туркменистана было проведено первое заседание Рабочей группы по безопасности между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки, для участия в котором в Ашхабад прибыла с визитом делегация США.

Повестка дня встречи включала рассмотрение вопросов эффективного противодействия угрозам терроризма, наркотрафика и других видов противоправной деятельности, усиления борьбы с киберпреступностью, мер по укреплению информационной безопасности, а также ургегиулирования ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"