Туркменистан активно развивает международное сотрудничество

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча заместителя Председателя Кабинета Министров страны, министра иностранных дел, а также вице-премьеров, курирующих топливно-энергетический комплекс, сферы торговли и услуг, генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров с Генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Залива Наифом Фалахом Мубарак Аль-Хаджрафом.



В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива.



Как подчёркивалось, наращивание плодо­творного партнёрства между Туркменистаном и арабскими государствами Залива как в двустороннем, так и в многостороннем формате, является одним из приоритетов внешней политики нашей страны.



Наша Отчизна занимает активную позицию в процессе формирования культуры мира и доверия в региональных и международных отношениях. В данном контексте придаётся большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества и укреплению дружественных связей между странами и народами региона.



Была отмечена важность активизации взаимодействия в сфере транспорта и логистики, а также интенсификации сотрудничества в энергетической отрасли, дальнейшего увеличения ассортимента товаров и услуг, повышения объёмов взаимного торгового оборота.



В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Залива о механизме консультаций.



В завершение встречи собеседники выразили уверенность в наличии огромных перспектив сот­рудничества между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива.

ИП "ТУРКМЕНинформ"