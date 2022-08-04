Посол Туркменистана аккредитован в Ливане

Посол Туркменистана аккредитован в Ливане04.08.2022 11:28
НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Мухамметгельды Аязов вручил верительные грамоты Президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в ходе торжественной церемонии.
Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.
М.Аязов будет совмещать этот пост с занимаемой им с января 2019 года должностью главы туркменской дипмиссии в Армении, его резиденция будет располагаться в Ереване.
ИП "ТУРКМЕНинформ"