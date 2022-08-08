В Туркменистане стартовал чемпионат по футболу

АШХАБАД, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Начались игры юбилейного, 30-го чемпионата Туркменистана по футболу, который продлится до 20 декабря. По итогам состязаний будет определена лучшая команда, которая получит право выступить в 2023 году в групповой стадии Лиги чемпионов АФК, а обладатель Кубка Туркменистана-2022 и серебряный призер национального первенства – во втором по значимости азиатском клубном турнире – Кубке АФК-2023.

За трофеи чемпионата борются 8 команд, которые сыграют друг с другом в четыре круга. Ашхабад представляют «Алтын асыр», «Ашхабад» и «Копетдаг» , Балканский велаят - «Балкан» из Балканабата и «Шагадам» из Туркменбаши, Марыйский велаят - «Мерв» и «Энергетик» и Ахалский велаят - «Ахал».

На старте чемпионата были получены следующие результаты:

«Ахал» - «Небитчи» - 7:0,



«Алтын асыр» - «Энергетик» – 1:0,

«Копетдаг» - «Мерв» - 1:0,



«Шагадам» - «Ашхабад» - 2:1.



ИП "ТУРКМЕНинформ"