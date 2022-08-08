МИД Туркменистана посетил посол КНР

АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цянь Найчэн посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где его принял заместитель министра Вепа Хаджиев.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы повестки дня диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, расширения взаимодействия на региональном и международном уровне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"