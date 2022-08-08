В Ашхабаде демонстрируют достижения строительной промышленности

АШХАБАД, 7 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 августа в Ашхабаде открылась Международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2022», направленная на демонстрацию новых достижений и технологий в сфере строительства и производства строительных материалов.

В рамках форума также проводится конференция «Развитие отраслей строительства, промышленности, энергетики Туркменистана».

Участников и гостей выставки и конференции, в которых принимают участие отечественные и зарубежные представители строительной сферы, приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Проведение форума приурочено к впервые отмечаемому в Туркменистане 6 августа Дню работников строительного и промышленного комплекса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"