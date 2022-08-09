В Балканском велаяте дан старт строительству нового автомобильного моста

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии старта строительства нового автомобильного моста через залив Гарабогаз на трассе Туркменбаши - граница Казахстана.

Новый мост будет построен взамен старого и соединит залив Гарабогазгол с Каспийским морем. Строительство будет осуществляться украинской строительной компанией «Альтком».

Длина моста составит 354 метра, ширина - 17 метров и высота - 7 метров над поверхностью залива. Движение транспорта будет организовано по 2 полосы в обе стороны. Также будет обустроено 2 тысячи метров подъездных путей.

Пролеты нового моста будут выполнены из металлических конструкции длиной 110 и 64 метра, а также железобетонных балок, которые должны обеспечить его высокую грузоподъемность и устойчивость. Здесь будут обустроены пешеходные зоны шириной 2 метра с искусственным освещением и ограждением.

ИП "ТУРКМЕНинформ"