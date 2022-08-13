Президент Туркменистана поздравил руководство Сингапура

АШХАБАД, 9 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Сингапур г-же Халима Якоб, Премьер-министру Республики Сингапур Ли Сянь Лун и народу страны в связи с Национальным днём Республики Сингапур.



Отметив большую заинтересованность Туркменистана в дальнейшем наращивании двусторонних связей и готовность продолжать совместные усилия для развития дружественных отношений между нашими странами, глава государства выразил твёрдую уверенность в том, что эффективное совершенствование сотрудничества послужит во благо обоих народов.



Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту г-же Халима Якоб и Премьер-министру Ли Сянь Лун пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Республики Сингапур – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"