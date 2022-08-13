Музыка туркменских композиторов прозвучит на OperaFirst 2022

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Музыкальная культура пяти Прикаспийских государств – Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России будет представлена на II Международном фестивале классической музыки OperaFirst 2022. Проведение масштабного музыкального форума запланировано в Астрахани 2-11 сентября.



Событие откроет авторская постановка оперы Мусоргского «Хованщина». В продолжение фестивальной недели состоится концерт «День России» с участием прима-балерины Большого театра, народной артистки РФ Светланы Захаровой и оперной певицы Хиблы Герзмавы.



Ежедневно гости музыкального фестиваля будут знакомиться с музыкой известных композиторов, выходцев из стран Каспийского региона.



«День Туркменистана» пройдёт 7 сентября. Концертная программа, подготовленная пианистом Мамедом Гусейновым и оперной певицей Дарьей Гусейновой, представит творческое наследие туркменских композиторов Нуры Халмамедова, Данатара Овезова, Чары Нурымова, Джерен Курбанклычевой и Ровшана Непесова.



Каспийский фестиваль классической музыки направлен на укрепление дружеских связей и освещение разнообразия культуры прикаспийских народов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"