Государственному энергетическому институту Туркменистана – 25 лет

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Четверть века назад 12 августа 1997 года на базе Высшего технического колледжа Мары был создан Государственный энергетический институт Туркменистана, находящийся ныне в ведении Министерства энергетики Туркменистана.



Вуз ведет подготовку высококвалифицированных специалистов для бурно развивающейся энергетики, промышленности и связи страны на основе передовых методов образования. Здесь действует «Электронный учебный центр», который был создан с целью улучшения качества научно-образовательной деятельности института на основе Концепции развития системы цифрового образования в Туркменистане.



Основными направлениями образования в Государственном энергетическом институте Туркменистана являются: электро и теплоэнергетика; машиностроение; экономика и управление; электроника, радиотехника и системы связи; информационная безопасность; управление в технических системах. Подготовка бакалавров проводится в сфере информационно-измерительной техники и технологий, электроэнергетики и электротехники, инфокоммуникационных технологий и систем связи, менеджмента информационной безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"