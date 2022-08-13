В Туркменистане отметили День Каспийского моря

В Туркменистане отметили День Каспийского моря12.08.2022 14:31
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Национальной туристической зоне «Аваза» прошлел День Каспийского моря, ежегодно проводимый прикаспийскими государствами.
Центральным мероприятием праздника стала научно-практическая конференция «Каспийское море – море дружбы и согласия», состоявшаяся в отеле «Hasyl». По поручению Президента Сердара Бердымухамедова форум организован Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды при содействии МИД Туркменистана.
Вопросы, связанные с Каспийским морем, являются одним из приоритетных аспектов внешнеполитического курса Туркменистана.
ИП "ТУРКМЕНинформ"